CMU: le Directeur exécutif de Cicodev Afrique met la pression sur l'Etat pour un accès moins couteux aux soins et équipements médicaux

La société civile joue un rôle crucial en portant à l'attention des autorités les besoins prioritaires de la population pour intégrer ces priorités dans le vote du budget national. Lors des processus de formulation budgétaire, elle s'implique activement dans les instances décisionnelles pour assurer une participation citoyenne continue. En ce qui concerne la Couverture Maladie Universelle (CMU), Amadou Kanouté, le Directeur Exécutif de Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV) Afrique, salue le fait que 53 % de la population bénéficient de cette couverture. Cependant, des réserves subsistent quant à la réalité de ces chiffres. Avec 637 mutuelles de santé au Sénégal, M. Kanouté a affirmé que le plus important c’est le fait que les populations aient accès aux médicaments, équipements médicaux et soins nécessaires à des coûts raisonnables. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

