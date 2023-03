CNART Assurance : un employé retire 96 millions FCFA en imitant la signature du Directeur

H. Bâ, employé de la compagnie CNART Assurance a été arrêté par la Division des investigations criminels (Dic). Selon les informations de « L’Observateur », celui-ci a réussi à encaisser 96 millions de FCfa en imitant les signatures du Directeur général et du Directeur administratif et financier. Un montant qui pourrait connaître une hausse à mesure que l'enquête en cours avance.



Le sieur Bâ qui a réussi à imiter la signature du Directeur général et de celle du Directeur administratif et financier (Daf)de ladite compagnie, a émis des chèques de plusieurs millions de FCfa au nom de la société Pmas. Celle-ci est structure dissoute dans laquelle il était employé.



Travaillant comme assureur, le mis en cause a retiré l'argent dans un compte ouvert à la Banque islamique du Sénégal (Bis). Malheureusement les mouvements bancaires ont attiré l'attention du top management. C’est ainsi qu’une enquête interne a révélé des activités illégales. Par la suite une plainte a été déposé une plainte à la DIC. Après enquête, le sieur H. Bâ a été placé en de garde à vue. Il a reconnu les faits.



Pour le moment les investigations sont orientés vers de probables complices qui sont dans la société d'assurance et au niveau de la Bis. Des employés de la Chart Assurance ont été convoqués pour les besoins de l'enquête.