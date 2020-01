CONGAD : un Conseil d’administration et un bureau exécutif nommés pour une période transitoire d’un an

Le Conseil des organisations non-gouvernementales d'appui au développement (CONGAD) s’est réuni en Assemblée générale jeudi 23 janvier 2020 à Dakar. A l’issue de cette rencontre, un Conseil d’administration et un bureau exécutif ont été nommés pour une période transitoire d’un an.



Selon le communiqué transmis à PressAfrik samedi soir, le Conseil d’administration transitoire est présidé par Ibrahima Yade de l’ONG ACA (Association Conseil pour l'Action).



Le bureau sortant a remercié la direction exécutive du CONGAD, toutes les organisations membres, ainsi que tous les partenaires qui l’ont accompagné et soutenu durant son mandat.



Par ailleurs, le Conseil d’Administration sortant invite ces partenaires à apporter le même soutien à l’équipe de transition et assure à cette dernière sa disponibilité à l’accompagner dans sa mission.