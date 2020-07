COVID-19: L’Afrique du Sud franchit la barre des 5.000 morts

L’Afrique du Sud a franchi la barre des 5.000 décès liés au coronavirus depuis dimanche dernier. Prétoria recense exactement 5.033 décès pour 364.328 cas confirmés de Covid-19. Et au moins 191.059 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéris dans ce pays. Certains pays d’Afrique australe et orientale ont également signalé une augmentation significative du nombre de cas au cours de la semaine dernière.



Selon l’Oms, la progression a atteint 31% au Kenya, 26% en Ethiopie, 50% à Madagascar, 57% en Zambie, 69% en Namibie et 66% au Botswana. Le Botswana a, par exemple, recensé 39 cas le 7 juillet dernier et ce chiffre est passé à 85 le 13 juillet avant d’atteindre les 123 cas confirmés le 17 juillet.



Au total, l’Oms signale que le Botswana a 522 cas confirmés dont 1 décès, le Kenya (13.353 cas confirmés dont 234 décès), la Namibie (1.247 cas confirmés avec 3 décès), la Zambie (2.980 cas confirmés dont 120 décès) et le Zimbabwe (1.611 cas confirmés dont 25 décès). « Même si le nombre de cas dans ces autres pays est plus faible pour l’instant, je pense que nous commençons à observer une accélération continue de la transmission dans un certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne et je pense que cela doit être pris très, très au sérieux », a ajouté le Dr. Ryan.



Après l’Afrique du Sud (364.328 cas dont 5.033 décès), les pays les plus touchés sur le continent africain sont l’Egypte avec 4.352 morts (88.402 cas), l’Algérie avec 1.078 décès (23.084 cas), le Nigeria avec 789 morts (36.663 cas), le Cameroun avec 373 décès (16.157 cas), le Maroc avec 276 morts (17.562 cas) et le Ghana avec 148 décès (27.667 cas).



Mais avec 722.281 cas confirmés de Covid-19 dont 15.220 décès et au moins 383.632 patients considérés comme guéris, l’Afrique est le deuxième continent le moins touché derrière l’Océanie. Les continents les plus touchés sont les Amériques avec 7.584.675 cas et 309.309 décès et l’Europe avec 3.089.641 cas et 207.641 morts. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 603.691 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi lundi dernier par l’Oms.



Plus de 14,3 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 139.468 décès pour plus de 3,6 millions de cas recensés. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 78.772 morts pour 2.074.860 cas, le Royaume-Uni avec 45.300 morts (294.792 cas), le Mexique avec 38.888 morts (338.913 cas), l’Italie avec 35.045 morts (244.434 cas) et la France avec 30.152 décès (174.674 cas).