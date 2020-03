COVID-19 Mauritanie : un 3e cas d'infection confirmé (ministère)

Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé jeudi un nouveau cas d'infection au nouveau coronavirus dans le pays, portant le total provisoire à trois, rapporte l'Agence mauritanienne d'information (Ami).



Selon lui, il s'agit d'un Mauritanien de 74 ans rentré au pays le 15 mars dernier à bord d'un vol d'Air France. "Ce cas a été identifié très tôt ce jeudi matin, avant d'être immédiatement pris en charge par les services de santé pour les soins adéquats", a-t-il précisé.



Le ministère a appelé tous les Mauritaniens récemment rentrés au pays d'observer les mesures de confinement volontaire et d'appeler les autorités sanitaires dès l'apparition chez eux de symptômes suspects, notamment la fièvre. Il a également appelé la population à garder son calme et à rester chez elle autant que possible.



Les autorités ont décidé le 19 mars d'imposer un couvre-feu de 20h à 6h et de fermer tous les restaurants et cafés dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du COVID-19. Elles avaient décidé auparavant de fermer les ports et aéroports, ainsi que de limiter les points d'accès au pays.