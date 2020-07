COVID-19 à Ziguinchor : Des détenus et une dizaine de gardes pénitentiaires testés positifs

Le coronavirus s’est invité à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor au sud du Sénégal. La situation fait état de la contamination des détenus et d’une dizaine de gardes pénitentiaires, tous testés positifs.



Du coté de la direction de l’administration pénitentiaire, des responsables soufflent qu’une enquête est ouverte pour savoir comment la maladie est entrée dans la prison. Pour le moment, aucune nouvelle disposition n’a été prise, selon le journal L’Observateur qui précise que les mêmes mesures sont maintenues.



Ces mesures, bien que strictes ont des points de vulnérabilité avec la continuité des mandats de dépôts, la poursuite des audiences et les sorties du personnel de l’administration pénitentiaire, toujours permissionnaire.