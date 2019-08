CR7 demande de l'aide pour l'incendie en Amazonie

Cristiano Ronaldo a tiré la sonnette d'alarme pour l'incendie en Amazonie. Le joueur portugais a rappelé que la forêt tropicale produisait plus de 20% de l'oxygène mondial et qu'il était de notre responsabilité de sauver notre planète.



"La forêt tropicale produit plus de 20% de l'oxygène mondial et cela fait 3 semaines qu'elle brûle. C'est notre responsabilité de sauver notre planète. #Prayforamazonia" a publié le quintuple ballon d'or sur Twitter.



L'Amazonie est en train de brûler depuis plus de 3 semaines et les réseaux sociaux avec, où des images dénonçant la situation tragique ne cessent d'être partagées.



Le poumon de la planète ne cesse de brûler et c'est une situation alarmante, une situation qui met en danger la vie de notre planète et a provoqué des réactions dans le monde entier, incluant celle de Cristiano Ronaldo.