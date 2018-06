Ça a chauffé à la Primature : "Vous n'êtes rien, vous êtes dépassés", a lancé Youssou Nour

Le Premier ministre qui a réuni les responsables de la Radiodiffusion télédiffusion sénégalaise (RTS) et ceux du Groupe futurs médias (Gfm) à la primature mercredi pour trouver un terrain d'entente, en ce qui concerne la diffusion de la Coupe du monde, a dû faire preuve de beaucoup de patience.Hors des caméras, la tension est montée à un niveau tel que Youssou Ndour s'est défoulé de manière virulente sur les agents de la télévision nationale."Vous n'êtes rien, vous êtes dépassés", leur aurait lancé le Président-directeur général (Pdg) de Gfm, selon une source de Seneweb qui a assisté aux débats, le leader du "Super Etoile"Le directeur commercial de la Rts proteste : "Vos propos ne sont pas corrects, vous ne devez pas nous parler de la sorte."Le Premier ministre intervient en adressant une sorte de mise en garde au responsable de la Rts : "N'oubliez pas que vous parlez à un ministre de la République." Le tout devant le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) Babacar Touré.Finalement, les esprits se sont calmés et un accord a été trouvé pour permettre aux deux parties de diffuser les 64 matchs de la Coupe du monde qui débute ce 14 juin en Russie. Et la Rts a accepté de retirer sa plainte contre Gfm.