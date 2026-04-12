Code électoral : Théodore Chérif Monteil regrette une réforme « unilatérale » de la part de PASTEF

L’ancien député Théodore Chérif Monteil, invité de l’émission « En Vérité » sur RSI ce dimanche 12 avril 2026, a qualifié d’« œuvre de salubrité » la proposition de loi du parti PASTEF visant à modifier les articles L29 et L30 du Code électoral. Tout en saluant une réforme qui lève un « véritable verrou » politique, il a exprimé de vives réserves sur l'absence de consensus entourant cette initiative parlementaire.







Selon l'ancien parlementaire, la révision de ces articles est nécessaire car l'actuel article L29 entraînait une forme de « mort civile » pour les condamnés en les privant définitivement de leurs droits politiques. Toutefois, il déplore le caractère unilatéral de la démarche, estimant qu’« une réforme de cette envergure aurait pu être portée par un projet de loi du gouvernement », conformément aux attentes placées en l'exécutif.







Théodore Chérif Monteil s'inquiète particulièrement d'une rupture avec la tradition de concertation qui prévaut au Sénégal depuis 1992 pour toute modification du Code électoral. Il craint que la procédure actuelle ne laisse croire que la loi est modifiée « pour une personne », une perception qu'il juge dangereuse pour la crédibilité du processus démocratique. En conclusion, il appelle à un retour au consensus pour garantir la confiance des citoyens envers les institutions.

