Rapport Banque Mondiale : Comment le conflit au Moyen-Orient fragilise le panier de la ménagère au Sénégal

D'après le rapport « État des lieux de l’économie africaine » (avril 2026) du Groupe de la Banque mondiale, l'Afrique de l'Ouest affiche des trajectoires divergentes. Le document souligne que « l'activité économique dans la sous-région Afrique de l'Ouest et centrale devrait progresser de 4,3 % en 2026 », une performance qui reste toutefois fragile. Si l'on exclut le Nigeria, la croissance de la zone est plus dynamique, estimée à « 4,7 % en 2026 ». Cependant, la région fait face à des vents contraires, car « les prévisions ont été révisées à la baisse en raison de l'essoufflement de la reprise après les chocs mondiaux et du poids croissant du service de la dette. »



Concernant l’Impact économique du conflit au Moyen-Orient, le rapport analyse la vulnérabilité des pays face aux chocs exogènes et « la capacité des pays à absorber des chocs de prix sur l'énergie et les produits alimentaires ». Pour des pays comme le Sénégal ou le Mali, le rapport avertit que si le conflit s'intensifie, « l'extrême pauvreté pourrait augmenter de 0,3 à 3,0 points de pourcentage » en raison de la dépendance aux importations et d'un espace budgétaire limité. Cette analyse met en évidence que la préparation économique reste insuffisante pour protéger les populations les plus précaires contre une nouvelle flambée inflationniste.