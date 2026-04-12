MMA/Moustapha Diakhaté champion : Le Sénégal au sommet de l'ARES 40

Le Sénégal au sommet de l'ARES 40. Moustapha Diakhaté a été sacré champion des poids mi-lourds de l’ARES Fighting Championship en s'imposant face à Paulin Begai, ce vendredi 10 avril 2026, à l’Adidas Arena de Paris. Au terme des cinq reprises de l’ARES 40, le combattant sénégalais l'a emporté par décision unanime des juges (50-44, 49-45, 49-45), une performance qui lui permet de s'emparer de la ceinture vacante des -93 kg.







Le jeune prodige de 24 ans a pris le contrôle de la cage dès l'entame du combat, faisant parler sa précision en striking. Bien que l'affrontement ait été haché par de multiples gestes irréguliers et plusieurs interruptions dues à des « eye-pokes », Diakhaté a su faire preuve de maturité pour ne pas sortir de son duel. Son adversaire, Paulin Begai, a d'ailleurs été sanctionné d'un point de pénalité par l'arbitre, renforçant la domination d'un Diakhaté qui a su alterner « séquences explosives en striking et phases de contrôle au sol ».







Malgré une vive douleur à l'œil au troisième round, le Sénégalais a géré la suite du combat avec sang-froid, empêchant Begai d'inverser la tendance. Cette victoire confirme l'ascension fulgurante de Moustapha Diakhaté qui reste invaincu (5-0-1) et s'impose désormais comme l'une des figures de proue du MMA africain. Pour les spécialistes, « la supériorité du Sénégalais n’a laissé place à aucun doute » durant cette soirée historique pour le sport sénégalais.

