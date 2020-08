Ça chauffe en Côte d'Ivoire: la marche des femmes se terminent en affrontement avec les forces de l'ordre (Vidéo)

Ça chauffe en Côte d'Ivoire. Des femmes membres de la direction et des sections du Parti démocratique de de Côte d’Ivoire (Pdci) ont été interpellées ce vendredi. « Valerie Yapo, secrétaire exécutif du Pdci, Béatrice Assoumou, membre du bureau politique ; Carole Falé, membre du grand Conseil du Pdci et Miss Amani, présidente de la section des femmes ont été arrêtées devant la Rti par la Police », a indiqué une bonne source au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), à nos confrères de L'Infodrome.



Dans une vidéo parvenue à PressAfrik, des échanges de tirs de grenades lacrymogènes et des jets de pierres entre forces de l'ordre et populations ont été notées à Abengourou.



Par ailleurs, le gouvernement a interdit toute manifestation de rue jusqu’à la mi septembre du fait de la propagation du coronavirus et a invité les populations à se réussir dans un espace clos/



Regardez !