Ça craint ! La chronique de KACCOR sur les fonds décaissés par le Président pour les Bajanu Gox

Mais qu’est-ce qui explique donc cette subite générosité du Chef ? Lui si près de sa caisse noire le voilà subitement à l’ouvrir, faisant preuve d’une étonnante et surprenante prodigalité...à neuf mois de la présidentielle de 2024. Une élection à laquelle sa participation c’est toujours « ni oui, ni non » tout en étant plus que probable ! Il a d’abord annoncé une série de mesures en faveur de la lutte traditionnelle. Une enveloppe qui fait plus d’un demi-milliard, là où le fonds destiné à la presse se contente d’un milliard. Preuve de son dédain pour le secteur des médias qui emploie pourtant des centaines de personnes.



Un geste qui, loin d’être mû par un sincère élan de générosité en direction du secteur de la lutte en difficulté, relève en réalité d’un calcul électoraliste. Un effet, les montagnes de muscles que sont les lutteurs sont connues pour drainer derrière elles énormément de monde qui constitue donc un électorat à courtiser. Hier, c’était au tour des Bajenu Gox de recevoir

leur part de la générosité présidentielle, « engrossées » qu’elles sont d’un bonus mensuel supplémentaire de 25.000 francs venant s’ajouter au pécule de 25.000 francs qu’elles percevaient déjà.



Y a d’autres bienheureux que le président de la République a faits ces temps-ci alors pourtant qu’on est très loin de Noël ! Les heureux bénéficiaires des bourses de sécurité familiales verront leurs pécules passer de 25.000 à 35. 000 francs.



Dans toute sa générosité, le Chef fait également un clin d’œil aux « Ndongo Daara » avec le recrutement de 500 Serigne Daara. Les caisses de l’Etat sont décidément pleines à ne pas pouvoir se refermer ! Certes, le Gouvernement vient encore de faire appel au marché financier régional pour emprunter 55 milliards de francs destinés à boucler ses fins du mois mais chût !, ne le dites à personne car, officiellement, l’Etat est sur liquide même si tout le monde sait qu’il est confronté à de très graves problèmes de trésorerie. Encore une fois, à neuf mois d’une présidentielle de tous les dangers, il est de bon ton d’ouvrir tout grand le robinet financier quitte à financer ces libéralités à crédit comme par exemple avec les trois milliards de dollars octroyés par le FMI.



On verra toujours après la mère des échéances électorales sur- tout que, d’ici là ou juste après, les recettes tirées de l’exploitation de notre pétrole et de notre gaz vont enfin commencer à tomber dans les caisses du Trésor national. En tout cas, c’est au moment où notre bon Président se montre si charitable envers les catégories de la population susceptibles de lui valoir des milliers de voix en février prochain que la presse internationale, notamment française, dévoile quelques errements de son pouvoir, l’accusant de se servir de crapules pour mater son Opposition.



En fait, nos confrères pointent du doigt la responsabilité de l’Etat dans les tueries des dernières manifestations. La dernière enquête des confrères français dans une vidéo devenue virale depuis hier ne fait pas dans la diplomatie pour désigner les nervis du pouvoir avec la confession à charge d’un de ces lascars qui avoue qu’ils sont payés 20. 000 francs la journée. Des individus formellement identifiés et à la solde du pouvoir. Une tache noire sur notre police nationale engluée dans de flagrantes contradictions qui la mettent au banc des accusés. Le prestigieux quotidien américain « The New York Times », l’un des journaux les plus influents du monde, est venu noircir le tableau en pointant du doigt, à travers un autre reportage très fouillé, la responsabilité de l’Etat dans les tueries de manifestants d’il y a deux semaines. Apparemment, le président chouchou de la communauté internationale il y a seulement quelques mois est en train d’être lâché par la même communauté internationale !



Et même Reed Broody, encensé par le pouvoir lorsqu’il traquait le président Hissène Habré, s’y met lui aussi. Mais puisque le Gouvernement vient de publier un Livre blanc pour réfuter toutes ces vilaines calomnies orchestrées par des puissances jalouses de notre pétrole et de notre gaz...



Par KACCOR, Le Témoin