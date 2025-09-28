Cambérène : 4 individus interpellés pour « vol et association de malfaiteurs »

Quatre (04) individus ont été interpellés à Cambérène pour "association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, et recel". L’opération a été menée par le Commissariat d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies suite au dépôt de plainte d’une victime, qui déclarait le vol de sa moto de marque TVS, acquise pour huit cent mille (800 000) FCFA.



D’après les informations publiées par la direction de la police sur sa page Facebook, la victime a déclaré que la moto était garée à son domicile, situé à Cambérène 1, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2025. Ce n’est qu’à son réveil, aux environs de 7 heures, qu’il a constaté la disparition du véhicule.



Les investigations menées ont permis d’identifier quatre (04) individus impliqués dans ce vol, parmi lesquels figure l’un des voisins de la victime. Ce dernier a été interpellé en premier et a reconnu sa participation au forfait, en collaboration avec ses complices.



Poursuivant l’enquête, rapporte la même source, les agents ont procédé à l’arrestation de deux autres membres du groupe, lesquels ont également reconnu les faits. Ils ont précisé avoir cédé la moto à un receleur pour la somme de cent soixante mille (160 000) FCFA.



Le receleur a, à son tour, été interpellé et a admis les faits de recel qui lui sont reprochés. L’ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.



