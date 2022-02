Cambérene : deux sœurs arrêtées après une violente bagarre

Entre les deux sœurs Maty et Fama T., c’est la guerre totale et elles passent le plus clair de leur temps à échanger des insanités et à se battre. Le jour de leur énième bagarre, elles s’étaient croisées sur les escaliers. Maty T., qui aurait provoqué son antagoniste, a été tabassée par sa sœur qui pour se défaire des griffes lui a lacéré le corps avec une lame et lui a mordu le nez.



Les mises en cause ont été finalement attraites devant le tribunal d’Instance de Dakar pour coups et blessures volontaires réciproques pour régler leurs différends. Interrogée, Maty T., a déclaré qu’elle ignore le mobile de leur relation conflictuelle.



« A chaque fois qu’on se rencontre sur les escaliers, on se chamaille. Le jour des faits, elle m’a attaquée avec un fil et une lame », a-t-elle révélé après avoir versé au dossier un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 18 jours. De son côté, sa Fama T., âgée de 33 ans, a déclaré qu’elle avait déposé une plainte au commissariat des Parcelles Assainies contre sa grande sœur qui l’avait agressée avec une lame, rapporte « Rewmi Quotidien ».



« Le jour de notre dernière bagarre, je savais qu’elle allait m’attaquer. Dès qu’elle m’a donné un coup avec la bassine remplie de sable qu’elle détenait, je l’ai sévèrement corrigée avec un fil », a-t-elle avoué. Pour prouver les blessures qu’elle impute à son aînée, elle a déposé un certificat médical attestant de trois jours d’interruption temporaire de travail. À l’en croire, Maty T. l’a « mordue au nez au cours de la bagarre ».

Cependant, les prévenues devront prendre leur mal en patience. Elles seront édifiées sur leur sort demain mercredi 9 février 2022.