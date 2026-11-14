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Côte d’Ivoire: près de la moitié des détenus soumis à de longues attentes, avant jugement

En Côte d’Ivoire, les prisons sont confrontées à une double pression, celle de la surpopulation carcérale et celle des longues attentes, avant jugement. Plus de 11 900 détenus, soit environ 41% de la population carcérale, attendent actuellement d’être jugés, selon le ministre de la Justice, Jean Sansan Kambilé. Ce chiffre révélé, cette semaine, devant les députés, met en lumière les lenteurs de la justice.



Côte d’Ivoire: près de la moitié des détenus soumis à de longues attentes, avant jugement
Disparition de dossiers datant notamment de la crise postélectorale de 2010 ; lenteurs des procédures ; difficultés dans l’application et l’interprétation des textes… ce sont quelques-unes des raisons avancées par le garde des Sceaux pour expliquer le nombre élevé de détenus, en attente de jugement.

Face aux députés, Jean Sansan Kambilé reconnaît l’ampleur du problème : « C’est une situation que nous sommes en train de gérer », dit-il.

Mais pour les défenseurs des droits humains, ces longues détentions préventives constituent une atteinte aux droits fondamentaux des détenus.

« Nous avons des cas de détentions qui sont allés jusqu’à 14 ans, en attente de jugement. C’est compliqué et on veut que l’Etat fasse vraiment des efforts parce que ce sont des personnes qui sont présumées coupables qui peuvent donc être innocentes et qui voient leurs droits ainsi bafoués », alerte Wenceslas Assohou, membre du bureau international de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT)
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Samedi 14 Novembre 2026 - 13:01


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