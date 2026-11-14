Transports terrestres au Sénégal : les chauffeurs de taxi désapprouvent le rejet du budget 2027 du ministère

Malick Diop, porte-parole du Syndicat autonome des chauffeurs de taxi urbain et activités connexes du Sénégal, a réagi au rejet du budget 2027 du ministère des Transports terrestres par le parlement. S'il salue l'intérêt manifesté par les députés pour les difficultés du secteur, il exprime son désaccord avec cette décision.



Sur les ondes de la RFM, le syndicaliste affirme partager plusieurs préoccupations soulevées par les parlementaires, notamment la vétusté du parc automobile, l'insécurité routière, les embouteillages, le mauvais état de certaines infrastructures et les difficultés rencontrées quotidiennement par les chauffeurs et les usagers.



Il estime cependant que le secteur «traverse une période particulièrement difficile et qu'il a justement besoin de moyens financiers importants» pour engager les réformes nécessaires. «On ne peut pas d'un côté énoncer l'état du secteur et de l'autre côté bloquer les moyens budgétaires destinés à son fonctionnement et à sa modernisation», fait valoir le syndicat à l’endroit des députés du Pastef.



Pour l'organisation, le rôle des parlementaires ne doit pas se limiter à dénoncer les insuffisances, mais aussi «à accompagner la recherche de solutions concrètes». En cas d'incohérences dans le budget, elle juge possible de «proposer des amendements, d'exiger davantage de transparence et de renforcer les mécanismes de contrôle».



Enfin, le syndicat a lancé un appel aux députés et au gouvernement à «privilégier le dialogue et l'intérêt général», afin que les moyens nécessaires soient accordés au département et que les attentes des populations et des professionnels trouvent des réponses concrètes.



Pour rappel, la majorité parlementaire dirigée par Ousmane Sonko, en «désaccord profond» avec l’Exécutif, a rejeté le budget 2027 du gouvernement en raison «du non-respect du principe de sincérité budgétaire».