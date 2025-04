Cambriolage au Trésor : comment le fugitif a été interpellé près du marché Sandaga

Moctar Sall, principal suspect du retentissant cambriolage à la direction de l'informatique du Trésor public, a été interpellé ce mercredi 9 avril au marché Sandaga, au cœur de Dakar. Après 37 jours de cavale, l'homme a passé sa première nuit en détention, alors que la justice tente d'élucider les circonstances de ce vol audacieux.



Privés au départ de preuves tangibles, aucune empreinte digitale exploitable ni prélèvement scientifique, les enquêteurs de la Sûreté urbaine ont dû reconstituer la scène à partir des images de vidéosurveillance. Après des nuits entières de visionnage, une séquence, bien que peu nette, a permis d’identifier un individu escaladant un arbre pour accéder au deuxième étage du bâtiment.



Les policiers ont ensuite croisé ces images avec des données de géolocalisation téléphonique, ce qui a permis de cibler plusieurs numéros, dont celui de Moctar Sall. Sa surveillance discrète pendant plusieurs jours a finalement conduit à son arrestation, sans résistance, dans le marché Sandaga.



Conduit au commissariat, le suspect, originaire de Banadji (nord du Sénégal), a reconnu les faits et affirmé avoir agi seul. Il a également livré le nom de son présumé receleur, un certain Malaw, activement recherché. Mais c'est sa déclaration qui a le plus surpris les enquêteurs : « Pour être franc, j’avais complètement oublié cette affaire de cambriolage… jusqu’à mon arrestation », aurait-il lâché, avec un calme déconcertant, rapporte L'Observateur dans sa parution du jour.



Moctar Sall reste en garde à vue pour permettre aux forces de l’ordre de remonter la piste du receleur et de retrouver les deux ordinateurs volés. Pour les services de sécurité, cette arrestation couronne une enquête patiente et méticuleuse, menée loin des projecteurs.