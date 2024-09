Cambriolage de Sangalkam : la Gendarmerie annonce l’arrestation de trois (3) suspects

🚨👨🏿‍✈️🚔arrestation de présumés auteurs de cambriolage à Sangalkam pic.twitter.com/LXRmaXvg3Y

Une boutique de transfert d'argent sis à Sangalkam a été cambriolé dans la nuit du 13 au 14 septembre 2024. Après une plainte, le Haut-commandement de la Gendarmerie a aussitôt ouvert une enquête.Les malfaiteurs encagoulés à bord d'un véhicule Pick-up, armés de fusils de chasse, auraient emporté une forte somme d'argent estimée à 20 millions de francs CFA et des téléphones portables.Dans un communiqué en date de ce 18 septembre 2024, parvenu à la rédaction de Pressafrik, le Cabinet de division Communication et Relation Publiques de la Gendarmerie Nationale informe que « les investigations menées par la Compagnie de Rufisque, appuyée par la Section de Recherches de Dakar ont abouti à l'interpellation, ce 17 septembre vers 03 heures, de trois (03) suspects présentant des indices graves et concordants qui présument de leur participation à ce cambriolage ».Selon le communiqué, « l'enquête se poursuit ». Toutefois, « la Gendarmerie reste engagée dans sa dynamique pour garantir la sécurité et la tranquillité publique sur l'ensemble du territoire national ».