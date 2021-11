Cambriolage de l’entreprise chinoise CRBC : la gendarmerie fait une descente musclée à Sindia et interpelle tous les hommes trouvés sur place

Le réveil a été brutal ce lundi au village de Houkoumana, dans la commune de Sindia, située dans le département de Mbour (ouest de Dakar). La gendarmerie y a fait une descente musclée emportant tous les hommes du village même ceux qui s’apprêtaient à aller à l’école.Selon la Rfm qui donne l’information, cette opération fait suite à l’attaque à main armée des bureaux de la compagnie chinoise CRBC (China Road and Bridge Corporation) en charge de l’entretien et de la gestion de l’autoroute AIBD-Mbour. La cheffe du village en question, Bineta Sow d'expliquer : « les gendarmes sont venus avec plus de 15 voitures. Ils sont entrés dans nos maisons, dans les chambres ils ont tous fouillé, même nos pochettes et sacs à main », a-t-elle pesté.Pour mémoire, dans la nuit du dimanche au lundi, des malfaiteurs armés se sont attaqués aux bureaux de la compagnie chinoise CRBC à Mbour. Ils ont emporté des sacs remplis d’argents et ont blessés trois personnes avant de prendre la fuite.