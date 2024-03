Cameroun : 62 joueurs suspendus pour avoir fraudé sur leur âge dont Nathan Douala

Son âge avait suscité moquerie et interrogation. À 17 ans, Nathan Douala avait été sélectionné pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. S’il n’a pas joué la moindre minute en janvier dernier, et que les « Lions » Indomptables ne risquent aucune sanction, le milieu de terrain du Victoria United, dont le physique posait clairement question, a été rattrapé par patrouille.



La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), via plusieurs médias locaux, annonce ce matin que 62 joueurs du championnat du Cameroun ont été déclarés inéligibles pour les Play-offs du championnat MTN Elite One pour double identité et pour avoir menti sur leur âge.



Une affaire qui risque de laisser des traces, notamment au sein du club de Nathan Douala qui a vu 7 joueurs de son équipe suspendus. La palme revenant à la formation de Yong Sport academy qui ne pourra pas compter sur 13 joueurs de son équipe provisoirement déclarés inéligibles par la fédération Camerounaise.



Une incroyable polémique qui risque de faire tache au sein d’un football camerounais présidé par Samuel Eto’o, déjà entaché par de nombreuses polémiques ces derniers mois.