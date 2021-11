Cameroun : 7 enfants otages libérés par l'armée en deux jours

L'armée camerounaise a annoncé ce mardi, avoir libéré 7 enfants retenus par des présumés ravisseurs. 7 enfants enlevés par des présumés ravisseurs ont été libérés entre le 26 et le 27 octobre derniers dans la région du Nord par l'armée lancée aux trousses des preneurs d'otages qui sèment la terreur dans cette partie du Cameroun.



La zone, frontalière au Nigeria et à la République centrafricaine, est exposée aux incursions des groupes armés. « Ces enfants étaient détenus dans des conditions inhumaines », a déclaré sous couvert d'anonymat à Koaci mardi soir, un officier militaire basé au nord du pays.



Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer si les enfants enlevés sont tous originaires du Nord Cameroun, ou s'il s'agit d'un réseau répandu à travers le pays.



« Nous saurons avec exactitude le moment, mais aussi les circonstances de leurs captures et établirons les complicités », poursuit notre source sécuritaire.



« Ces enfants seront par ailleurs soumis aux examens psychologiques et médicaux », ajoute notre interlocuteur.



L'opération a été menée par la gendarmerie nationale de Garoua, appuyée par les éléments du 32e Bataillon d'Infanterie Motorisée avec l'aide des membres du comité de vigilance.



Montée en puissance des preneurs d'otages

L'opération de l'armée a été menée à Lagdo un des arrondissements du Nord. Notamment dans les localités de Oubawa, Noka et Mayo."La libération des enfants n'est pas le fruit d'une négociation. Elle a été obtenue à la faveur d'une offensive menée par nos éléments de force de défense et de sécurité", soutient notre source.



La gendarmerie nationale dit vouloir poursuivre son opération dans plusieurs quartiers et localités dans un contexte de crime organisé qui se généralise dans le pays.



En effet, les kidnappings d'enfants se sont multipliés ces derniers mois aussi bien dans les trois régions du septentrion (Extrême Nord, Nord, Adamaoua), dans les deux régions du nord ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone que dans l'ensemble du pays.



Les crises sécuritaires ont augmenté le trafic et l'exploitation des enfants, exposant ces derniers à tous les risques.

Selon les experts de l'African Centre for Crime and Security Studies (ACCSS), le Cameroun est le 13e pays le plus affecté par le crime organisé en Afrique.