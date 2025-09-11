Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Cameroun : «Après l’échec des hommes, il faut que les femmes prennent le pouvoir»



Cameroun : «Après l’échec des hommes, il faut que les femmes prennent le pouvoir»
Au Cameroun, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya est la seule femme parmi les douze candidats à la présidentielle du 12 octobre. Mais les Camerounais connaissent bien cette opposante politique, qui a repris les rênes de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, après le décès en 2020 de son mari, Adamou Ndam Njoya. Longtemps députée nationale, Madame Tomaïno Ndam Njoya est aujourd'hui la maire de Foumban, la grande cité de l'ouest du Cameroun. Quelle est son ambition pour son pays ?
 
Autres articles

RFI

Jeudi 11 Septembre 2025 - 10:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter