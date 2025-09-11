Cameroun : «Après l’échec des hommes, il faut que les femmes prennent le pouvoir»

Au Cameroun, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya est la seule femme parmi les douze candidats à la présidentielle du 12 octobre. Mais les Camerounais connaissent bien cette opposante politique, qui a repris les rênes de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, après le décès en 2020 de son mari, Adamou Ndam Njoya. Longtemps députée nationale, Madame Tomaïno Ndam Njoya est aujourd'hui la maire de Foumban, la grande cité de l'ouest du Cameroun. Quelle est son ambition pour son pays ?
Autres articles
-
Sommet de la Cémac: Denis Sassou-Nguesso succède à Faustin-Archange Touadéra à la tête de l'organisation
-
Conflit dans l’est de la RDC: représentants du Congo et du Rwanda opposent leurs responsabilités à l’ONU
-
RDC: au moins 72 morts dans une nouvelle attaque d'ampleur attribuée aux ADF/MTM
-
Niger: HRW alerte sur une intensification des attaques de l'État islamique au Sahel dans le Tillabéri
-
Présidentielle au Cameroun: le parti au pouvoir présente «l’armée» de Paul Biya pour la campagne