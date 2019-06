Cameroun: Clarence Seedorf écarte 6 joueurs dont Ntep pour la CAN 2019

Le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, Clarence Seedorf, a procédé à un premier écrémage dans la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe d’Afrique des nations 2019. L’attaquant Paul-Georges Ntep fait partie des six éléments recalés.



Clarence Seedorf, le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, a vraisemblablement décidé d’attendre la date limite pour dévoiler la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte. Le Néerlandais, qui avait appelé une trentaine d’éléments, a toutefois effectué un premier écrémage ce 10 juin.



Au lendemain d’une victoire 2-1 face à la Zambie, l’ex-pensionnaire du Real Madrid et de l’AC Milan a écarté six présélectionnés, dont Paul-Georges Ntep. L’attaquant – qui a défendu les couleurs de la France avant celles du Cameroun – a pourtant marqué face aux Zambiens.



Mais il a dû quitter le groupe, tout comme le défenseur Jérôme Onguene, les milieux de terrain Petrus Boumal et Fabrice Olinga, les attaquants Edgar Salli et Jean-Pierre Nsame. Ce dernier est forfait à cause d’une lésion musculaire, a expliqué la Fédération camerounaise de football.



Et maintenant, direction le Qatar



Après un match de préparation face au club espagnol Alcorcon ce 10 juin, les champions d’Afrique en titre vont poursuivre leur préparation à Doha. Au Qatar, ils sont censés se jauger face au Mali, le 14 juin.



Pour rappel, les « Lions Indomptables » figurent dans le groupe F de la CAN 2019. Ils y défieront la Guinée-Bissau (25 juin), le Ghana (29 juin) et le Bénin (2 juillet).



CAN 2019 : LES 29 CAMEROUNAIS



Gardiens de but: André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Fabrice Ondoa (Ostende/Belgique), Carlos Kameni (Fenerbahçe/Turquie), Simon Omossola (Coton Sport/Cameroun) Défenseurs: Collins Fai (Standard Liège/Belgique), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prague/République tchèque), Ambroise Oyongo Bitolo (Montpellier/France), Yaya Banana (Panionios/Grèce), Gaëtan Bong (Brighton/Angleterre), Jean Armel Kana-Biyik (Kayserispor/Turquie), Dawa Tchakonte (Marioupol/Ukraine), Jeando Fuchs (Sochaux/France) Milieux de terrain: André-Frank Zambo Anguissa (Fulham/Angleterre), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa/Israël), Pierre Kunde Malong (Mayence/Allemagne), Arnaud Djoum (Hearts FC/Ecosse), Wilfrid Kaptoum (Betis Séville/Espagne), Petrus Boumal (FC Ural/Russie), Ramses Akono (Eding Sport/Cameroon) Attaquants: Vincent Aboubakar (FC Porto/Portugal), Stéphane Bahoken (Angers/France), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG/France), Karl Toko Ekambi (Villarreal/Espagne), Moumi Ngamaleu (Young Boys/Suisse), Jacques Zoua (Astra/Roumanie), Clinton Njie (Marseille/France), Christian Bassogog (Henan/Chine), Joel Tagueu (Maritimo/Portugal), Olivier Boumal (Panionos/Grèce).