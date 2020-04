Cameroun: Educlick, une plateforme pour compenser la fermeture des écoles

Lancée en 2018, cette plateforme de rencontre entre enseignants et apprenants avait pour but de permettre aux personnes défavorisées d’avoir accès à une éducation. Mais depuis l’apparition de la pandémie dans le pays qui comptabilise 223 cas confirmés ce mercredi, les inscriptions ont explosé.



Les nouveaux inscrits sont des élèves des classes du primaire et du secondaire. Ils y apprennent les mathématiques, l’histoire et bien d’autres matières. En une semaine, la plateforme Educlick est passée de 2 000 à 3 000 utilisateurs, selon Blandine-Angèle Messa, sa promotrice : « Tous les cours sont gratuits. Les enseignants développent des modules de formation. C’est ce qu’ils enseignent déjà à l’école, qu’ils publient sur la plateforme. Nous sommes en partenariat avec deux inspecteurs pédagogiques, qui révisent ces cours, approuvent leur publication ou bien désapprouvent. »



Depuis la fermeture des écoles, la plateforme a conçu un test de connaissance de 10 000 questions, destiné aux élèves du primaire. Pascaline Mani y a inscrit son fils : « On nous envoie les exercices par SMS et après qu’il a fini, on renvoie aux corrections et on reçoit aussi cela par SMS ».



La connexion, un frein à l’éducation



Si Emmanuel Mbassi Ondoa, secrétaire général de la Fédération camerounaise et syndicat de l’Éducation (Fecase) apprécie, il trouve néanmoins que le coût de la connexion Internet est un frein : « Cela va exclure un grand nombre d’élèves. Il y en a qui se trouvent également dans des régions dont les parents ne disposent même pas du téléphone Android pour pouvoir se connecter. » Pour l’enseignant, le gouvernement doit faire photocopier les cours et les mettre à la disposition des élèves au niveau des délégations régionales.