Cameroun : Le club français Montpellier avec Henri Bedimo inaugurent une académie à Douala

L’Académie de Football de Douala (AFD) est une jeune académie de football qui s’inscrit dans l’encadrement et la formation de jeunes footballeurs locaux. Dans l’optique de devenir un acteur majeur de la sphère du football national et international, l’évolution de l’AFD s’est faite progressivement à travers plusieurs étapes importantes :

2012 marque l’année de création de l’académie sous la dénomination « Academy Possy ».

En 2014, elle devient « Academy de Bonamoussadi » avec le parrainage de l’international camerounais Henri Bedimo.

En 2018, elle fait sa mue en devenant « Academy de Foot de Douala » grâce à un partenariat majeur entre son président Henri Bedimo et le Montpellier Hérault SC, ancien club du latéral gauche.

Fort de sa passion éprouvée pour le football et de son sens patriotique, à travers l’AFD (Academy de foot de Douala), le président Henri Bedimo entend transmettre son expérience aux jeunes footballeurs locaux talentueux et les préparer aux exigences du football moderne.

Dans cette optique, l’AFD a choisi d’axer sa formation sur deux volets : le scolaire et le sportif. L’acharnement au travail, le respect, la discipline, la solidarité, l’ambition et la détermination sont les valeurs inculquées au quotidien aux pensionnaires.

L’Académie de football de Douala dispose de :

50 pensionnaires scolarisés repartis en 2 catégories : 25 U17 et 25 U19 ;

8 encadreurs de haut niveau ;

1 siège administratif ;

1 terrain d’entraînement ;

1 bus pour les déplacements ;

1 équipe de professionnels passionnés de football ;

1 partenaire privilégié : Montpellier Hérault Sport Club ;

1 président footballeur de haut niveau ;

Le président de Montpellier Herault Sport Club n’avait pas fait seul le déplacement. Il était accompagné du directeur administratif du club, Philippe Pybernes, et de Jean Pierre Massines, le chargé des projets. C’est à la suite de quelques audiences avec les autorités administratives et sportives qu’il a entrepris l’inauguration du siège social de l’académie située au parcours Vita à Makepe-Douala.