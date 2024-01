Cameroun - Onana : “j’ai beaucoup de choses à dire, mais…”

Arrivé tardivement pour la CAN 2023, le gardien de but André Onana n'a pas participé au match du Cameroun lundi contre la Guinée, qui s'est soldé par un match nul (1-1). Cette situation fait suite à sa décision de jouer le match de Premier League de Manchester United contre Tottenham (2-2) dimanche, juste avant de rejoindre son équipe nationale en Côte d'Ivoire.



Face à cette situation qui n'a pas manqué de faire polémique, Onana, arrivé très tardivement à Yamoussoukro en raison du retard de son vol resté bloqué plusieurs heures à Abidjan, a pris la parole et sous-entendu qu'il a des révélations à faire.



“J’ai beaucoup de choses à dire, mais je ne le dirai pas ici car nous sommes en compétition. Le plus important, c’est l’union sacrée. On est ici pour gagner la CAN. Je demande aux supporters de nous soutenir dans les bons et mauvais moments”, a lancé le Mancunien pour Canal+ Afrique.



Le dernier rempart de 27 ans a ensuite répondu aux critiques à sa manière en soulignant son engagement envers la sélection, affirmant : “Je fais partie des leaders donc je prends mes responsabilités et c’est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu’on critique les plus jeunes. Qu’on continue de me critiquer, je suis habitué, je fais ce qui est bien pour mon pays. C’est comme choisir entre mon père et ma mère, mais mon pays passe avant tout, c’est pour ça que je suis là. On est ensemble.”



Sur NewWorld TV, le gardien de but des Red Devils a même ajouté : “Je suis là pour représenter mon pays, mon continent. C’est un honneur énorme pour moi d’être ici avec mon pays. Il y a 40 ans, nos aînés avaient fait quelque chose d’exceptionnel ici. Venir représenter ce beau pays c’est le plus important. Concernant mon temps de jeu, c’est le coach qui décidera. On est là pour gagner peu importe qui joue. On a de très bons gardiens.”



Ces propos interviennent dans un climat tendu, où la Fecafoot (Fédération Camerounaise de Football) est critiquée pour son approche perçue comme laxiste envers la star. Onana devrait toutefois retrouver sa place de titulaire pour le prochain match du Cameroun contre le Sénégal, prévu pour vendredi à Yamoussoukro.





Avec Afrikfoot