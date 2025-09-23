Cameroun: à la reprise du procès sur l'assassinat de Martinez Zogo, la défense plaide la relaxe

Nouvelle audience au tribunal militaire de Yaoundé sur l'affaire de l'assassinat - en janvier 2023 - de Martinez Zogo, l'animateur radio et directeur de Amplitude FM à Yaoundé. Une audience consacrée à la poursuite de l'audition des témoins de l'accusation, la troisième du genre depuis que le procès est entré dans la phase des débats sur le fond. Mais, ce lundi 22 septembre, à la barre, un seul témoin a pu être entendu, avant un coup tactique d'une partie des avocats de la défense qui ont demandé la liberté provisoire de leurs clients.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">