Cameroun : le point sur la crise anglophone

La région du sud-ouest est le théâtre de nombreux affrontements mais aussi d’enlèvements depuis le début de ce moi de mai. La situation est de plus en plus critique depuis que la preuve de vie des leaders de la République d’ambazonie (séparatistes) extrade n’a pas été dévoilée par le gouvernement camerounais.



Des enlèvements répétitifs

Depuis la détention de Sisiku Ayuk Tabe, le président autoproclamé de la République d’Ambazonie et de son gouvernement, la situation sécuritaire s’est dégradée malgré l’effort du gouvernement camerounais. L’enlèvement du Commissaire de police Christopher Ekidi Ewang, en service dans l’arrondissement de Konye a été constaté. En outre la nouvelle s’est répandue dans le triangle national et a causé une grosse panique au sein de l’administration locale, car cela s’est produit quelques jours après sa prise de fonction. Il a été libéré après une semaine de captivité contre rançon. Le montant reste toujours inconnu.



Le kidnapping est devenu le mode opératoire des sécessionnistes. En l’espace de quelques jours seulement, l’épouse du colonel de l’armée de l’air Kenneth Akwe Nzume a été enlevée par un groupe armé. Alors qu’elle était à bord de son véhicule dans la localité d’Ediki. Une rançon de 5.000.000 Francs CFA pour sa libération a été demandée. Cette stratégie continue de prospérer malgré les efforts déployés par les forces de défense dans la région.



BUEA rythmé par les affrontements

Des coups de feu dans la capitale régionale du sud-ouest (Buea) ont été entendus dans la nuit du 6 au 7 Mai. Depuis lors, la peur et l’incertitude d’une paix règnent dans la ville. Personne ne peut dire avec exactitude ce qui se passe réellement. Dans la journée du 7 mai, une note du préfet a été publiée. Stipulant que le couvre-feu est maintenu de 19h à 6h valable tous les jours jusqu’à nouvel ordre. Afin de renforcer la sécurité dans la ville.



De plus, après ces mesures prises, des individus armés non identifiés ont attaqué et saccagé le commissariat de Muyuka (sud-ouest). Lors de cette opération, la libération de personnes en garde à vue, mais également le vol d’armes ont été constaté. Des policiers surpris, n’ont rien pu faire face aux tirs violents de la partie adverse. Quoique rien ne permette de déterminer si ces actes ont été perpétrés par des sécessionnistes, des questions restent sans réponses.



Eradiquer la branche sécessionniste depuis l'Afrique du Sud

Le ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary a signifier son souhait de collaborer de façon fructueuse avec l’Afrique du sud. C’est à cette occasion que le haut- commissaire de ce pays a été reçu en audience le 17 Mai dernier ; afin que la branche sécessionniste présente en Afrique du sud puisse être éradiquée. D’après le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il existe une branche qui milite et émet depuis ce pays. Elle possède en outre, des comptes sur les réseaux sociaux, télévision, et même radio à travers lesquels elle désinforme, mais surtout, intoxique les mentalités des populations des régions du nord-ouest et sud-ouest. La haut-commissaire Mgomosto Ruth Magau a rappelé que l’Afrique du sud ne se permettrait pas d’être une base de déstabilisation d’un pays ami comme le Cameroun.

Alors que les violences prennent de l’ampleur dans les régions anglophones, les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations en représailles. Ce qui a valu l’arrestation du commandant des opérations et recruteur de jeunes activistes.



La peur et les tensions sont encore très palpables dans les régions affectées par ces troubles. Même si, il faut le reconnaître les autorités font d’énormes efforts pour rassurer les populations et maintenir le calme au mieux. A titre d’illustration, les efforts déployés pour que la fête célébrant l’indépendance du Cameroun se déroule sans entraves.