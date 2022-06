Cameroun: ouverture d’une nouvelle session parlementaire dans un contexte tendu

C'est une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par le renchérissement du coût de la vie. Les difficultés d'approvisionnement en blé, carburant et autres, restants toujours autant d'actualité. Ainsi fort de la situation économique et financière du pays, les députés et sénateurs vont devoir examiner en urgence, une ordonnance portant rectification de la loi des finances et signée par Paul Biya le 2 juin dernier.



Trouver une cohérence

Cette loi de finance rectificative vise à mettre le budget de l'État en cohérence avec la conjoncture internationale et les événements survenus entre sa promulgation et son exécution à mi-parcours. Elle doit aussi permettre au gouvernement de mieux envisager le règlement des tensions et revendications sociales nées de la grève des enseignants en février 2022 au travers du mouvement « On a trop supporté », OTS. La modification ainsi projetée du budget de l'État est de 5,7%. L'enveloppe est censée passer d'un montant initial de 5 752 milliards de francs CFA, à un peu plus de 6 000 milliards de francs CFA.



Requête

Très attendu aussi, le traitement qui sera réservé à la requête du député de l'opposition Joshua Osih du SDF. Il a demandé récemment la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire au sujet des faits de corruption présumée de hauts fonctionnaires et des cadres de sociétés camerounaises en charge du pétrole, dans l'affaire Glencore.