Cameroun: ouverture des débats sur le fond dans le procès sur la mort de Martinez Zogo

Au Cameroun, une nouvelle audience au tribunal militaire de Yaoundé se déroule lundi 1er septembre dans l'affaire Martinez Zogo. Cet animateur de radio, présentateur de la quotidienne Embouteillages, très écoutée dans la capitale camerounaise, avait été enlevé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort cinq jours plus tard à Soa, dans la banlieue de Yaoundé. Après une enquête aux multiples rebondissements et des mois de renvois et de débats sur des questions juridiques, une étape importante s'ouvre avec l'ouverture des débats sur le fond.

RFI

