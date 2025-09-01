Cameroun: ouverture des débats sur le fond dans le procès sur la mort de Martinez Zogo

Finies les batailles procédurales : pour Maître Calvin Job, avocat des proches de la victime, « Nous allons pouvoir enfin poser les vraies questions (...) qui a assassiné Martinez Zogo, qui a commandité cet assassinat et pourquoi ? », avec toujours ce regret : « Nous n'avons toujours pas les copies du dossier d'instruction ».
Maître Jacques Mbuny, avocat du colonel Justin Danwe, accusé de complicité d'enlèvement et de torture, regrette lui aussi d'être contraint de se rendre au greffe pour consulter les nombreuses pièces du dossier, mais se dit soulagé qu'enfin « on entre dans le vif du sujet ».
Pour Maître Claude Assira, qui défend les intérêts de la Direction générale de la recherche extérieure, un service de renseignement dont plusieurs membres figurent parmi les accusés, « nous tous devons être solidaires et chercher la vérité (...) pour que l'opinion puisse (...) faire la part des choses entre ceux qui ont eu un comportement criminel et ceux qu'on veut entraîner dans la boue par confusion. »
L'ancien bâtonnier du Cameroun et avocat de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, Me Charles Tchoungang, se dit « serein » et assure que son client voit dans l'ouverture des débats « le début de sa libération. »
En principe, à partir de ce lundi, les premiers témoins vont être entendus. Le corps du défunt, lui, est toujours sous scellés à la morgue.
Maître Jacques Mbuny, avocat du colonel Justin Danwe, accusé de complicité d'enlèvement et de torture, regrette lui aussi d'être contraint de se rendre au greffe pour consulter les nombreuses pièces du dossier, mais se dit soulagé qu'enfin « on entre dans le vif du sujet ».
Pour Maître Claude Assira, qui défend les intérêts de la Direction générale de la recherche extérieure, un service de renseignement dont plusieurs membres figurent parmi les accusés, « nous tous devons être solidaires et chercher la vérité (...) pour que l'opinion puisse (...) faire la part des choses entre ceux qui ont eu un comportement criminel et ceux qu'on veut entraîner dans la boue par confusion. »
L'ancien bâtonnier du Cameroun et avocat de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, Me Charles Tchoungang, se dit « serein » et assure que son client voit dans l'ouverture des débats « le début de sa libération. »
En principe, à partir de ce lundi, les premiers témoins vont être entendus. Le corps du défunt, lui, est toujours sous scellés à la morgue.
Autres articles
-
Togo: une marche pour la liberté empêchée de partir à Lomé après l’encerclement des domiciles d’opposants
-
Présidentielle au Bénin: le ministre des Finances Romuald Wadagni désigné candidat de la majorité
-
Mali: Paris inquiet pour son diplomate arrêté à Bamako et accusé d’espionnage
-
Au Nigeria, le kidnapping de masse est devenu une véritable industrie criminelle
-
Tchad: deux mois après son début, l'épidémie de choléra s'empire dans les camps de réfugiés de l'Est