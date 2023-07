Cameroun: une foule nombreuse aux obsèques de l'opposant John Fru Ndi, malgré les menaces sécuritaires

Malgré les problèmes de sécurité dans cette région anglophone, les partisans de John Fru Ndi étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage. Pus de 2 000 personnes s'étaient réunies en dépit des menaces séparatistes.John Fru Ndi a eu droit à des funérailles officielles et sous haute surveillance militaire.



Lionel, dont le nom a été modifié par prudence, rend hommage à un homme courageux et pacifique : « Ce que je retiens de Fru Ndi, c'est le combat contre la peur parce que quand le SDF a été lancé, il a lutté pour résister et exprimer l'esprit des Camerounais. Vous voyez, Fru Ndi a milité pour le changement mais il n'a jamais milité pour que le sang soit versé. »



Membre du parti de Fru Ndi, le Social Democratic Front (SDF), Rophine Mbuyem Norlang est émue en repensant au long compagnonnage à ses côtés : « Depuis 1990 jusqu’à nos jours, j’ai beaucoup appris de cet homme qui est couché aujourd’hui. Je lui dis merci, mais j’ai un cœur meurtri. Je suis touchée parce que bébé que j’étais, j’ai été à sa suite. Je l’ai aidé pour la lutte, pour la démocratie au Cameroun, pour la justice et pour la paix ».



Les anciens compagnons de Fru Ndi ont ensuite entonné l'hymne de son parti (SDF).