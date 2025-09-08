Réseau social
Camp pénal de Liberté VI : un détenu tente une évasion éclair
Le Camp pénal de Liberté VI a été le théâtre, le 2 septembre dernier vers 20 heures, d’une spectaculaire tentative d’évasion. Le détenu M. Ndiaye, condamné en janvier 2023 à quatre ans de prison pour "vol en réunion", a profité d’une brève coupure d’électricité, survenue au moment du transfert de prisonniers en provenance de Rebeuss, pour tenter d’échapper à la vigilance des agents pénitentiaires.

En réalité, il est passé par la toiture du quartier de haute sécurité malgré les barbelés. Repéré rapidement par l’agent du mirador, celui-ci a tiré des coups de sommation. M. Ndiaye a toutefois poursuivi sa fuite avant d’être rattrapé.

Poursuivi par les gardiens, son évasion n’a duré que l’espace d’un éclair : il a finalement été neutralisé à l’intérieur du Camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Sékou Mballo, où sa cavale a pris fin.

Selon le quotidien Libération de ce lundi 8 septembre, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tentative d’évasion, heureusement stoppée nette.
Bacary Badji (stagiaire)

Lundi 8 Septembre 2025 - 11:25


