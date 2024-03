Campagne à Joal : Khalifa Sall promet une réforme des institutions

C’est dans une ambiance électrique que la caravane de khalifa Ababacar Sall a été accueilli à Joal Fadiouth (Petite Côte). Après une visite de proximité, le leader de Taxawu Sénégal a fait une déclaration où il prône la séparation des pouvoirs avec la réforme des institutions. Le candidat à l’élection présidentielle compte donner plus de pouvoir au Premier ministre, qui selon lui sera un PM responsable devant l'Assemblée nationale.



Le candidat de la Coalition Khalifa Président veut aussi réformer l'Assemblée nationale qui selon lui aura des pouvoirs de censure sans contraintes majeures. Par ailleurs, l’ancien maire de Dakar indique qu’il ne sera pas le président du Conseil supérieur de la magistrature.



« Tout le monde sait bien que le pays est chamboulé. Les gens, cherchent ou se donner la tête. Tout cela à cause des querelles politiques...le 3 février que nous avons vécu est une date à marquer d'une pierre noire dans l'histoire politique de ce pays. Pourquoi cela doit prendre fin, c'est que nous de Khalifa Président, c'est un autre Sénégal que je vais reconstruire », a déclaré Khalifa Sall.



S'adressant à Macky Sall, il précise : « Ce n'est pas parce qu'il a l'État, qu'il doit faire ce qu'il veut. Emprisonner les gens, et faire d'autres choses cela doit prendre fin. Et pour mettre fin à tout cela, il faut que nous réformions l'Etat ».



Pour ce faire, dit-il, « quand je serai présent, je ferai tout pour réduire les pouvoirs du président de la République. Comment je vais les réduire, je vais rééquilibrer les institutions », a laissé entendre le leader de la Coalition Khalifa Président.