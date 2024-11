Campagne à Vélingara : Amadou Ba exhorte le régime en place de se mettre au travail

En cette sixième journée de campagne électorale pour les législatives, Amadou Ba a été chaleureusement accueilli par les habitants de Vélingara (sud). En tant que tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ,” il a saisi l’occasion pour critiquer le gouvernement actuel, en l'exhortant à passer à l’action.



« Il est temps qu'on arrête le bavardage et mettre fin à la faculté vouloir gagner sa vie en croisant les bras ce n’est pas bien, mais également trop parler sans faire bouger les choses ce n’est pas bon. Ils ont bavardé jusqu'à gagner le pouvoir il est temps qu'ils se mettent à travailler, nous dire où est ce qu’ils comptent mener le pays, comment comptent il le faire, rassurer les populations et tenir des discours apaisant des discours de paix, car c'est ce dont les populations ont besoin », a lancé Amadou Ba, tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ”.



Il a également tendu la main au maire de Vélingara, Woury Bailo Baldé, l’invitant à rejoindre la coalition de l’espoir. Selon lui, il a la « capacité et il peut être utile ailleurs et que le poste qu'il occupe actuellement n'est pas fait pour lui, mérite mieux ».



L’ancien Premier ministre a affirmé sa certitude que, si tous les membres de la coalition s’unissent, ils obtiendront une victoire incontestable à Vélingara.