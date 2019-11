Campagne agricole 2019-2020: l'Etat du Sénégal et ITFC signent un accord de financement 30 milliards FCFA

L'Etat du Sénégal et le Groupe de la Banque Islamique de Développement dont la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), ont signé jeudi, un contrat de financement pour un montant de 45 millions d'euros, soit 30 milliards FCFA, dans le cadre de la campagne agricole 2019-2020 avec la SONACOS comme agence d'exécution.



« Nous venons de procéder à la signature d'un contrat de financement entre l'Etat du Sénégal et ITFC, pour un montant de 45 millions d'euros, soit 30 milliards FCFA, dans le cadre de la campagne agricole 2019-2020 avec la SONACOS comme agence d'exécution. Cette dernière utilisera, ainsi, ce financement pour acheter les graines d'arachide au niveau des producteurs. Le remboursement de ce financement se fera à travers la vente de produits finis » a dit le ministre de l’Economie, Amadou Hott.



A travers ce financement, l'Etat du Sénégal réitère sa volonté ferme d'accompagner la SONACOS dans son développement mais surtout, les producteurs. Il a souhaité lever dès à présent ce financement, afin de permettre à la SONACOS et aux agriculteurs d’avoir le fonds de roulement nécessaire, une une campagne agricole réussie.



Sous l'impulsion de son Excellence Macky Sall, des investissements importants ont été consentis dans le secteur de l'agriculture, à travers divers programmes et projets. Ces investissements sont à l'origine des bonnes performances du secteur agricole ces dernières années et ont été un des principaux moteurs de la forte croissance enregistrée permettant également de réduire la pauvreté, a ajouté M. Hott.



Pour lui, c'est donc toute l'importance de ce financement qui vient d’être signé, en ligne avec les efforts de l'Etat pour une amélioration des conditions de vie des populations, un meilleur rendement du secteur agricole et un développement de la SONACOS.