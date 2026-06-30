Vol de iPhone à Scat Urbam : le receleur traqué par géolocalisation

Le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a interpellé, le 27 juin 2026, un individu pour complicité et recel de téléphones portables volés, a annoncé la Police nationale.



L'affaire a débuté après la plainte d'une habitante de Scat Urbam, qui a signalé le vol de son iPhone 12 Pro Max dans la matinée. Selon ses déclarations, le voleur s'était introduit dans son domicile en escaladant le balcon de son salon. Grâce à la fonction de géolocalisation de son téléphone, la victime a pu localiser l'appareil dans le secteur de la Patte d'Oie.



Une patrouille de police s'est immédiatement rendue sur les lieux avec la victime. Sur place, les éléments ont interpellé le suspect dans son kiosque. Ce dernier, se disant réparateur de téléphones et domicilié à Nord Foire, était en train de réinitialiser des appareils à l'aide de logiciels de déverrouillage installés sur son ordinateur portable.



La perquisition du kiosque permet de mettre la main sur six téléphones portables, deux Samsung et quatre Tecno dont la provenance est jugée douteuse, ainsi qu'un ordinateur utilisé pour les déblocages.



Interrogé, le mis en cause a affirmé avoir refusé de déverrouiller l’iPhone de la victime un peu plus tôt, l'écran affichant la mention « téléphone volé ». Concernant les autres téléphones saisis, il a prétendu que deux lui appartenaient et que les quatre autres lui avaient été confiés par des clients anonymes. Il a également argué qu’un de ses clients venait de s'enfuir à moto à la vue des policiers, renforçant ainsi les soupçons de complicité avec les réseaux de malfaiteurs.



À l’issue de la procédure, le suspect a été déféré au parquet et l'ensemble du matériel saisi a été placé sous scellés.