Prix Yidan 2026 : le ministre Guirassy plaide pour une éducation bilingue au service de la transformation du Sénégal et de l’Afrique

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a présidé ce mardi 30 juin 2026 à Dakar, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la cérémonie d’ouverture de la Conférence du Prix Yidan 2026.



Placée sous le thème « Libérer le potentiel de l’Afrique : le rôle de l’éducation dans une nouvelle ère de développement », cette rencontre, organisée pour la première fois sur le continent africain, a réuni chercheurs, décideurs politiques, praticiens et partenaires. L’objectif est de faire de l’éducation un levier central de transformation sociale, économique et culturelle en Afrique.



Les échanges ont notamment porté sur les approches innovantes fondées sur des données probantes, sur la formation et l'accompagnement professionnel des enseignants, ainsi que sur la nécessité de partenariats solides et d'une collaboration intersectorielle renforcée.



Dans son allocution, le ministre a réaffirmé la vision de l'État du Sénégal en matière de bilinguisme. M. Guirassy a rappelé que l'apprentissage dans des langues que les enfants comprennent constitue une condition déterminante de leur réussite scolaire en renforçant leur engagement, leur confiance et leur capacité à relier les savoirs à leur vécu.



« Cette politique vise à bâtir une école plus équitable, plus efficace et mieux ancrée dans les réalités socioculturelles du pays », a-t-il déclaré, indiquant que les avancées enregistrées à travers les approches bilingues et multilingues témoignent déjà d'un réel potentiel de transformation systémique des systèmes éducatifs.



La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités : Dr Charles Chen Yidan, Fondateur du Prix Yidan, Albert Nsengiyumva, Secrétaire Exécutif de l'ADEA, Dr David Moinina Sengeh, ministre en chef et Directeur de l'innovation de la Sierra Leone, ainsi que les ministres en charge de l'Éducation du Sénégal, de la Gambie, du Ghana, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire.