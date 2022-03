Campagne arachidière : plus de 400.000 tonnes collectées en 98 jours

Plus de 400.000 tonnes de graines d’arachides ont été collectées depuis le début de la campagne arachidière, il y a 98 jours, a annoncé le professeur Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture, dans une interview avec L’Observateur.



« Après 98 jours de campagne, la collecte totale est de 402.511 tonnes de graines coques. La collecte est ainsi répartie : 103.391 de semences dont 78. 825 tonnes à certifier, 23.775 tonnes de semences écrémées », a dit le ministre Baldé.



Il a précisé que les huiliers ont collecté 161.109 tonnes contre 94.837 tonnes l’année dernière. En particulier, la Sonacos a collecté 128.791 tonnes contre 67.232 l’an dernier, la Copeol a collecté 24.943 tonnes contre 18.657 l’an passé.



Quant à la société SSII a collecté 7.375 tonnes contre 4.584 tonnes à la même période de l’année dernière. A ce jour, 84.752 tonne de graines décortiquées ont été collectées par la Direction de la protection des végétaux, ce qui correspond à un volume de 138.011 tonnes de graines coques pour les exportations.



Cette année, ce sont donc les huiliers qui ont plus collecté. Selon le ministre, cette collecte valorisée au prix planché à 250 FCFA correspond à un peu plus de 100 milliards FCFA injectés dans le monde rural.