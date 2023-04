Campagne de réabonnement du PSG: l’énorme tacle de Mbappé au club qui a utilisé son image

Kylian Mbappé n’a pas apprécié. Et il a tenu à le faire savoir. Alors qu’il a été mis au centre d’une campagne de réabonnement au Parc des Princes dans laquelle ne figurent pas Lionel Messi et Neymar, l’attaquant tricolore a publié un message sur les réseaux sociaux pour tacler l’initiative de son club, indique RMC Sport.



"Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a pesté l’attaquant via son compte Instagram.