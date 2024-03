Campagne électorale : Aly Ngouille Ndiaye promet de redonner à Mbour son lustre d'antan

En campagne électorale à Mbour, Aly Ngouille Ndiaye, candidat à l’élection présidentielle s’est engagé à mettre fin à la surpêche une fois élu président de la République du Sénégal s’il le faut arreter les licences de pêche. Le leader de la Coalition Aly Ngouille 2024 promet de restaurer cette économie, en permettant au département de retrouver son lustre d'antan.



« Mbour, aujourd’hui, est un département très peuplé dont les activités principales sont la pêche et le tourisme. Dans le domaine de la pêche, nous avons tous constaté l’absence de la ressource poisson à cause de la surexploitation entre les accords, les licences de pêche et les piroguiers. Nous avons décidé, si nous sommes élus à la tête de ce pays, d’arrêter cette surexploitation. Elle passera par la réduction des quotas, voire l’annulation des accords, si toutefois c’est nécessaire. On ne peut pas concevoir qu’au Sénégal, avec plus de 700 km de côtes très poissonneuses, qu’on manque de ressources à ce point. Et aujourd’hui, c’est une question très importante qui touche le secteur, parce qu’il n’y a pas de poisson et que les pêcheurs sont obligés de transformer leurs activités de pêche en activités de transport maritime », a laissé entendre Aly Ngouille Ndiaye.



Concernant le tourisme, le candidat à la présidentielle assure que « nous devons aujourd’hui faire plus et mieux pour attirer les investisseurs pour qu’ils puissent venir faire des hôtels ». Selon lui, « cela va permettre au Sénégal de redevenir une destination de tourisme d’affaires et c’est important que les Mbourois puissent trouver leur compte dans le secteur touristique ».