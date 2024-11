Campagne électorale à Sédhiou : Thierno Alassane Sall prône un État où l'exécutif est contrôlé par le législatif

Thierno Alassane Sall, tête de liste nationale de la coalition ”Sénégal Kessé” en caravane dans le département de Sédhiou (sud), a insisté sur « la nécessité d’un Etat où l’exécutif est effectivement contrôlé par le législatif ».



« Dans un Etat qui prétend être dans la logique du développement, il est impératif que l’exécutif soit strictement contrôlé par le législatif », a déclaré Thierno Alassane Sall.



La tête de liste de la coalition ”Sénégal Kessé” a rappelé la gravité des faits de détournements de fonds publics et appelle à « une gouvernance transparence et responsable ».



Selon lui, des « députés vigilants comme les candidats de la coalition ”Sénégal Kessé” sont essentiels pour défendre les intérêts des populations et assurer une gestion rigoureuse des ressources publiques ».



Thierno Alassane Sall a également critiqué les investissements massifs au niveau du domaine agricole communautaire de SEFA en matériel et infrastructures qui sont laissés à l’abandon.



Il a souligné l’importance de « maintenir et d’exploiter ces ressources pour éviter le gaspillage, maximiser leur impact sur le développement local et pour retenir les jeunes dans leur terroir ».



Lors de ses visites dans les zones reculées, le candidat à la députation a dit avoir observé ”les stigmates de la pauvreté et l’absence de protection sociale, particulièrement chez les femmes”.



L’ancien candidat à la présidentielle a proposé la mise en place d’hôpitaux mobiles sous forme de camions qui se déplaceraient tous les six mois pour fournir des soins nécessaires aux populations isolées.



« Les inondations récentes à Gouloumbou illustrent la nécessité de meilleures infrastructures de gestion de l’eau », a-t-il soutenu.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), M. Sall propose la construction de barrages et de bassins de rétention pour prévenir les débordements et réorienter l’eau vers les systèmes de cultures de saison sèche.



Thierno Alassane Sall propose « un Sénégal différent, où les ressources sont gérées de manière équitable et où chaque citoyen a accès aux services de base ».