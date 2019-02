Campagne électorale: les enseignants du parti au pouvoir appellent au respect des heures de cours

Conscients que leur fonction premier est "enseignant" et non "politicien", le Réseau national des enseignants de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), dirigé par Youssou Touré et Ahmet Suzanne Camara, ont invité leurs camarades à respecter leurs horaires de cours pendant la campagne électorale.



"Les enseignants qui sont en classe vont continuer à aller faire cours, à faire travailler le travail normalement. Surtout que les emplois du temps diffèrent, notamment pour les professeurs. Si on prend l'élémentaire, souvent, dans l'après-midi, il n'y a pas cours. On peut en profiter pour faire cours", a dit M. Camara.



Selon lui, la classe est un lieu pour donner des cours aux élèves et non pour faire de la politique. "La relation qu'il doit avoir entre l'élève et son professeur, c'est de lui fournir des leçons. Qu'ils ne cessent les cours pour aller faire de la politique".



"La force de la coalition présidentielle est importante, mais le chef de l'Etat tend la main aux Sénégalais qui veulent travailler avec lui pour le développement du pays, explique-t-il.