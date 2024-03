Campagne électorale : pour sa visibilité Amadou Ba "embauche" des influenceurs

Amadou Ba candidat de la coalition BBY multiplie les moyens pour gagner en visibilité. A la place des caravanes et visites de proximité le candidat de la mouvance présidentielle a choisi de recruter des influenceurs dont Kaliphone Sall. Ce dernier s'est distingué par des insultes contre ceux qui critiquent le chef de l'Etat. Ce qui lui a valu d'être collé le sobriquet "d'insulteur public du chef de l'état".

En plus des journalistes des tiktokeurs ou influenceurs couvrent également la campagne d' Amadou Ba. Ils font des postes sur leurs comptes respectifs pour apporter visibilité au candidat de BBY. Ces communicants d'un autre genre sont mis dans de bonnes conditions. Ils disposent d'un bus pour leur transport et des gilets.

Par ailleurs, Amadou Ba a marqué sa présence chez les marabouts par des visites de courtoisies dans tous les foyers religieux. Où il est passé. De Mbacké à Tivaouane, l'ancien PM a été reçu par tous les guides religieux de ces localités notamment à Darou mouhty, Thimakha, Pekesse, Niakhene, Merina, Dakhar, Tivaouane et Ndiassane pour solliciter des prières.