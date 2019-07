Can 2019 : Quatre matchs sont au menu ce lundi

Quatre matchs sont au menu, aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique des nations de foot dont la phase de poule arrive à son terme. Dans le groupe C, à 16h, l'Afrique du Sud est opposée au Maroc et la Namibie affronte la Côte d'Ivoire, qui doit s'imposer pour assurer sa qualification en 8e de finale. Dans le groupe D, à 19h, la Tanzanie défie l'Algérie, déjà qualifiée, tandis que le Sénégal jour son avenir dans cette CAN 2019 contre le Kenya.