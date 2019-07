Can 2019 : l'Algérie condamnée pour le comportement de ses fans

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'imposer à la Fédération algérienne de football (FAF) une amende de 10.000 dollars pour le comportement antisportif et regrettable des supporters algériens.



Les officiels du match ont indiqué dans leurs rapports qu'après le but du Nigeria à la 72ème minute, les supporters Algériens virage Sud (billets catégorie 3) ont jeté des projectiles (bouteilles d'eau) sur les supporters égyptiens assis dans les gradins Est.



Les supporters algériens voulaient sauter la barrière et agresser les supporters Egyptiens.



Toutefois, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre cette amende à condition que les supporters algériens se comportent bien lors de la finale de la CAN contre le Sénégal qui doit se jouer le 19 Juillet au Stade international du Caire.

Les Fennecs d'Algérie se sont qualifiés dimanche pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, après avoir éliminé les Super Eagles du Nigeria en demi-finales.



L'Algérie tentera de soulever le trophée continental pour la deuxième fois après l'avoir remporté en 1990 à domicile. Le Sénégal, considéré comme le plus grand favori de la 32ème édition du tournoi africain, va essayer de le ramener au pays de la Teranga pour la première fois.