Can 2023 – Supervision des adversaires des Lions: Serigne Saliou Dia, Souleymane Diallo et Amsatou Fall désignés !

La Fédération sénégalaise de football envisage d’envoyer trois superviseurs à la Can ivoirienne. Et là, on commence à y voir un peu plus clair concernant ceux qui vont épauler le sélectionneur national lors de cette 34e édition.



En effet, Le Quotidien a appris que ces trois techniciens ont pour noms : Serigne Saliou Dia, Souleymane Diallo et Amsatou Fall. Ce dernier, directeur exécutif de la Ligue Pro, est en terrain connu pour avoir été parmi les «espions» de Aliou Cissé à la Can camerounaise, où le Sénégal a remporté son premier trophée continental.



Le choix des deux autres techniciens trouve aussi toute sa cohérence, si on sait que Serigne Saliou Dia et son adjoint Souleymane Diallo, champions d’Afrique avec les U17 et Mondialistes, ont longtemps travaillé ensemble. D’ailleurs, dans nos colonnes, l’ancien entraîneur de Gué­diawaye Fc était revenu sur leur complicité au lendemain du sacre des Lionceaux en Algérie.



«Serigne Saliou, c’est d’abord un collègue. C’est un enseignant d’Eps comme moi d’origine. On s’est connus depuis très longtemps», informe-t-il. Et «l’homme de l’ombre» d’aller plus loin dans ces relations franches et sincères qui le lient avec «SSD». «Même à l’école, on me taquinait en me disant que tu es comme Serigne Saliou Dia (rire). C’est un aîné et puis on a eu d’excellents rapports dans la vie. C’est un grand bosseur. C’est quelqu’un qui est très engagé, très rigoureux. Et souvent, on a les mêmes traits dans le travail. On a une complicité extraordinaire parce qu’il y a un rapport humain, de frères, qui existe entre nous», a-t-il révélé.



Pressenti, Bassouaré Diaby mis à la disposition des Lionnes U20

A noter que Bassouaré Diaby, qui était dans le groupe des superviseurs à la Can 2021 et au Mondial qatari, était pressenti pour faire partie de l’équipe des «espions» pour la Côte d’Ivoire.



Mais finalement, celui qui connaît du bout des doigts le foot féminin a été mis à la disposition des Lionnes U20 qui jouent les qualifications pour le prochain Mondial contre le Ghana. Avec match aller à Dakar le 15 janvier. La manche retour étant calée pour le 25 janvier.