Can 2024 : Ce que Macky Sall attend de Aliou Cissé et de Augustin Senghor

Le président de la République Macky Sall souhaite voir trois étoiles sur le maillot de l’équipe nationale du football. C’est dans ce sens qu’il a demandé à l’entraîneur des « Lions », Aliou Cissé, et au président de la Fédération sénégalaise de football ( FSF), Augustin Senghor, de faire un « remontada dans les prochaines Can ».



« J’ai demandé à Aliou Cissé et à Augustin Senghor de faire un remontada et de tout faire pour qu’on rattrape tout ce qu’on a perdu dans le sport », a-t-il déclaré hier samedi, à l’émission « Yoon wi » de El Hadji Assane Guéye sur la Rfm.



Selon le chef de l’Etat, « Il faut qu’on remporte les deux prochaines Can (Coupe d’Afrique des Nations) pour qu’on puisse avoir les trois étoiles sur le maillot ».



Avant d’informer que : «tous les moyens nécessaires pour accéder à ces résultats leur ont été remis ».



Par la même occasion, Macky Sall a félicité les jeunes joueurs qui sont des les écoles de football. « Les performances qu’ils sont en train de montrer prouvent que le sport sénégalais évolue et que des changements sont en train d’être opérés dans ce sens ».