Can 2025 Maroc : «le Sénégal va essayer de faire le maximum pour passer contre le Mali» (Khalilou Fadiga)

Ancien international et conseiller du Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Khalilou Fadiga a déclaré ce mercredi que le Sénégal «va essayer de faire le maximum» pour remporter les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 prévue dans 48 heures contre Mali.



Au micro de la Radio Sénégal Internationale (RSI), il a d’abord précisé que le Sénégal «connaît la qualité de jeu de l’équipe malienne pour laquelle il a énormément de respect», en raison de confrontations antérieures. «Nous sommes peut-être des favoris. Mais nous sommes des favoris humbles, réfléchis et déterminés», a-t-il prévenu.



Même si les choses ne «seront pas faciles», comme il l’admet, les Lions «mettront tous les atouts» de leur côté pour passer le prochain palier, afin de rencontrer en demi-finale le vainqueur de la confrontation Côte d’Ivoire-Egypte.



Le match Sénégal – Mali est prévu ce vendredi 09 janvier, à 16heures, au Grand stade de Tanger.