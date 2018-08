Canada: 4 morts dans une fusillade

Quatre personnes au moins ont été tuées dans une fusillade vendredi 10 août au matin à Fredericton, dans la province du Nouveau-Brunswick, dans l’est du Canada, annonce la police locale sur Twitter.



A 9 heures locales (14 heures en France, 12 heures GM T ), la fusillade était « en cours », a précisé le service de police, sans apporter plus de précisions pour l’heure sur ses causes et en conseillant aux habitants du quartier de rester chez eux.



Selon la chaîne publique CBC, qui suit les évènements en direct, la fusillade a eu lieu dans un quartier résidentiel de cette ville de près de 60 000 habitants.



Robert DiDiodato, un habitant du quartier interviewé par CBC, a raconté avoir entendu des bruits de « pétards » vers 7 heures du matin. « Vu le rythme, ça aurait pu être un coup de feu. Ca faisait “pop, pop, pop”», a-t-il déclaré.



Dans la soirée du 22 juillet, un homme a ouvert le feu dans une artère animée de Toronto, tuant une jeune fille de 18 ans et une fillette de 10 ans, et blessant 13 autres personnes.



La fusillade avait été revendiquée par l’organisation djihadiste Etat islamique(EI), mais la police a affirmé n’avoir aucune preuve permettant d’étayer cette revendication.



